Питание 2 раза в день для похудения

Питание два раза в день приемлемо не для всех, его идея расходится с популярными тенденциями в диетологии, однако, несмотря на это, многие современные диеты для похудения основаны именно на двухразовом питании. Некоторые из них предлагают исключить из меню ужин, другие рекомендуют отказаться от завтрака. Авторы этих диет взяли свою идею не с потолка.

Двухразовый прием пищи имеет свое обоснование, у него есть немало приверженцев, в том числе, среди известных личностей. Давайте рассмотрим, можно ли похудеть, если есть 2 раза в день, а также все плюсы и минусы этой системы питания.

Какой режим питания лучше?

Если вспомнить наших далеких предков, то для них более естественными были редкие приемы пищи. Их жизнь проходила в постоянном физическом труде, и пища для них была не удовольствием, как для большинства современных людей, а средством утоления голода. Представить себе человека из прошлого, жующего что-то каждые 2-3 часа, достаточно сложно.

У многих народов основной прием пищи приходился на вечернее время перед отходом ко сну, когда дневные труды были окончены. Считалось, что полный желудок является помехой плодотворной работе, поэтому в течение дня голод утоляли питьем травяных чаев или молока, перекусывали фруктами.

С точки зрения физиологии раньше считалось более правильным принимать пищу только после возникновения чувства голода. В этом случае желудочно-кишечный тракт полностью заканчивает один цикл пищеварения и подготавливается к принятию в переработку новой порции пищи.

Рекомендации современных диетологов игнорируют сигналы организма, ведь они предписывают принимать пищу каждые 2-3 часа, еще до появления голодных позывов. Это помогает легче переносить ограничения рациона при похудении. Однако по утверждению некоторых ученых, режим питания 5-6 раз в сутки противоречит физиологии.

Существует мнение, что питание 2 раза в день больше соответствует физиологии пищеварения, ведь оно позволяет почувствовать ощущение голода, а затем удовлетворить его. К тому же оно ближе к тому режиму, который использовали наши предки на протяжении многих веков.

Голод и долголетие

Известный американский пропагандист здорового образа жизни Поль Брэгг значительную часть своей жизни посвятил изучению влияния голода на состояние здоровья и продолжительность жизни человека. Он выдвинул гипотезу, что кратковременное голодание обладает способностью омолаживать организм.

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Поль Брэгг регулярно устраивал себе голодные дни и долгие годы придерживался двухразового питания, но не для похудения, а с целью омоложения своего организма. Режим питания американского натуропата состоял только из обеда и ужина.

По его мнению, длительные перерывы между приемами пищи (временной промежуток между ужином и обедом составлял не менее 16 часов) мобилизуют силы организма, ответственные за долголетие, в результате чего процесс старения затормаживается.

Гипотезы Поля Брэгга нашли частичное подтверждение в исследованиях, которые проводились уже после его смерти.

Опыты на мышах показали корреляцию скудного питания и продолжительности жизни подопытных грызунов. И хотя на людях подобные исследования не проводились, идея увеличения продолжительности жизни путем кратковременных голоданий многим показалась очень заманчивой.

Множество людей во всем мире, в том числе немало известных личностей, придерживаются двухразового питания именно с целью омоложения. Поможет ли им такой режим питания прожить дольше – неизвестно, но они не считают каждодневное чувство голода слишком высокой платой за призрачную надежду прожить более долгую жизнь.

Голод и похудение

Питание 2 раза в день многие используют также с целью похудения. Благодаря длительному временному промежутку между двумя крайними приемами пищи, похудение при двухразовом питании идет ускоренными темпами.

Если, к примеру, поужинать в 19.00, а затем, пропустив завтрак, пообедать в 12.00, то между приемами пищи пройдет 17 часов. Все это время организм не будет получать топлива извне, поэтому для обеспечения физической и умственной активности ему придется черпать энергию из собственных ресурсов.

А значит, в ход пойдут запасы из жирового резерва, и организм начнет терять лишние килограммы.

Однако современные диетологи имеют множество возражений против этого способа похудения. По их мнению, при возникновении чувства голода организм перестраивает обмен веществ в аварийный режим энергосбережения.

При этом надпочечниками выделяется гормон стресса кортизол, который блокирует жиросжигание и запускает процессы катаболизма, при которых в качестве источника энергии используются протеины мышечной ткани.

В результате жировые запасы ревниво оберегаются, а в топку энергетического обмена бросается мышечная ткань.

Таким образом, по утверждению многих диетологов, при двухразовом питании сгорает не жир, а мышцы, что приводит к потере веса с одновременным увеличением процента жира в организме. Неизвестно, проводились ли исследования, подтверждающие или опровергающие это утверждение, но то, что похудение при питании два раза в день идет быстрыми темпами, было подтверждено неоднократно.

Однако если снижение веса при двухразовом питании действительно происходит не за счет жира, а за счет мышц, то хорошего в этом мало.

Основные правила диеты

Чтобы худеть, питаясь два раза в день, необходимо соблюдать незыблемое правило похудения – энергозатраты организма должны превалировать над энергопотреблением.

Это правило действительно для всех диет – и тех, которые рекомендуют питаться часто, но понемногу, и предлагающих есть 2 раза в день.

Единственное отличие первого способа от второго в том, что одинаковый по калорийности суточный рацион делится на разное количество порций.

Это значит, что при двухразовом питании для похудения придется есть редко и, к тому же, не так много, как хотелось бы. Если давать волю своему разыгравшемуся за долгий промежуток времени аппетиту и поглощать неконтролируемые объемы пищи, то толку от двухразового питания будет мало.

Для достижения результата необходимо придерживаться заданной калорийности рациона. Обычно для этого бывает достаточно исключить мучное, сладкое, жирное. Необходимо также увеличить физическую активность, особенно до обеда, пока желудок остается пустым.

Важная информация! Время приемов пищи необходимо выбирать таким образом, чтобы временной промежуток между ними составлял не менее 14-15 часов. Именно во время долгого голодного промежутка и происходит интенсивный сброс веса. По этой причине перекусы между ужином и обедом строго возбраняются. Есть желательно точно по выбранному режиму, в одни и те же часы.

В случае появления чувства голода днем, в промежутке между обедом и ужином, можно себе позволить небольшой перекус, но, опять же, не выходя за рамки установленной суточной калорийности. Также в течение дня нужно выпивать большой объем чистой воды – примерно 30 мл/кг веса.

Что обещает диета?

Двухразовое питание для похудения не может похвалиться легкой переносимостью, зато по результатам похудения – это одна из самых эффективных диет. При условии соблюдения основных правил, на ней можно стабильно терять по 1-3 кг в неделю.

Кому противопоказано двухразовое питание?

Важная информация! Питание с долгими перерывами не противопоказано только здоровым людям, не имеющим проблем с желудочно-кишечным трактом.

Всем остальным следует отнестись к двухразовому питанию с большой осторожностью и принимать решение о переходе на него только после консультации с врачом.

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Особенно опасно 2 х разовое питание для лиц:

Страдающих гастритом, язвой желудка; Больных сахарным диабетом; Страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями; Имеющих гипотонию; Болеющих онкологическими заболеваниями.

Как легче перенести диету?

Двухразовое питание для похудения из-за длительных перерывов между приемами пищи, как правило, сопровождается чувством голода.

Чтобы уменьшить страдания голодного желудка, следует придерживаться следующих правил:

Ешьте на ужин белковую пищу животного происхождения. Лучше всего помогает купировать чувство голода употребление мяса. Оно переваривается дольше всего, поэтому желудок долго будет оставаться наполненным, и появление чувства голода будет отодвинуто на максимально долгий срок.

Если голод одолевает, а до обеда еще далеко – пейте чистую негазированную воду. Это позволяет временно обмануть желудок и уменьшить голодные позывы.

При кратковременных голоданиях чувство голода со временем не исчезает. Это одна из защитных реакций организма, поэтому к ней невозможно привыкнуть. Приготовьтесь, что при питании два раза в день вам придется ежедневно терпеть голодные позывы. Они переносятся значительно легче, если их ассоциировать с избавлением от лишнего веса. Ведь сосание под ложечкой является свидетельством того, что процесс похудения идет, а это не может не радовать. Таким образом можно научиться неприятные ощущения воспринимать, как приятные.

Какова длительность диеты?

Если человек не имеет противопоказаний и нормально переносит двухразовое питание, то соблюдать такой режим можно неограниченное время. Ведь рацион этой диеты не имеет ограничений по разнообразию, и организм получает все необходимые ему вещества. При использовании этой диеты с целью похудения можно ее продолжать вплоть до момента, пока желаемый вес не будет достигнут.

Важная информация! Если вы хотите не просто сбросить вес, а привести в тонус или нарастить мышечную массу, то для достижения этой цели желательно перейти на стиль питания, не имеющий долгих перерывов между приемами пищи. Ведь все ваши достижения в качалке могут быть сведены к нулю процессами катаболизма, запускающимися во время длительных голодных промежутков.

В свете современных воззрений на обменные процессы, происходящие при похудении, двухразовое питание является не самым лучшим выбором для избавления от лишнего веса. Однако в мире есть немалое количество людей, которых этот режим питания полностью устраивает.

Источник: https://pohudete.ru/pitanie-dva-raza-v-den.html

Сколько раз надо есть, чтобы похудеть

Полные люди часто едят всего 2 раза в сутки, и искренне не понимают, почему вес не двигается. Некоторые при таком образе жизни даже набирают вес, особенно если второй, последний прием пищи приходится на вечер. Давайте рассмотрим в чем ошибка.

Почему есть редко вредно?

Секрет кроется в том, что привычка кушать редко, но много, заставляет вас набирать больше калорий, чем вы бы набрали за несколько более частых перекусов, когда удается поддерживать постоянно ощущение сытости в организме.

Известно, что чувство голода напрямую зависит от уровня в крови сахара.

Если вы едите редко, сахар в крови падает, вы чувствуете недомогание, упадок сил и, как только появляется возможность, набрасываетесь на еду, чтобы утолить голод, да к тому же кушаете достаточно быстро.

Так как чувство насыщения появляется только через 15-20 минут после начала еды, вы съедаете гораздо больше положенного, так как заглатываете куски.

Худеющим необходимо в течение дня стараться поддерживать на одном уровне сахар в крови, не допускать сильного голода, когда сосет под ложечкой. Скорость обмена веществ замедляется уже через 4-6 часов после приема пищи.

Именно поэтому при похудении важно принимать пищу часто и маленькими порциями, не меньше 4-6 раз в день. А также хорошо было бы считать калории при похудении, чтобы не переедать.

Пищу необходимо тщательно пережевывать, стараясь есть медленно, это важно для того, чтобы в вас до наступления чувства сытости влезло еды как можно меньше.

Что лучше 3 или 7 приёмов пищи?

А какой режим питания соответствует вашему образу жизни? Вы питаетесь редко и основательно, либо чуть-чуть, но часто?

Если вы стремитесь похудеть и знакомы с известные диетами, то, наверное, знаете, что многие из них рассчитаны на трехразовое питание. Американские диетологи провели эксперимент: предложили тем, кто хочет похудеть, схему семиразового питания. При этом порции сделали очень маленькими. Этим способом питаются дикие животные, которые, кстати, совсем не страдают от лишнего веса.

Безусловно, кушать весь день и худеть при этом – мечта любой девушки. Но насколько это действенно в действительности? Ниже мы предлагаем вам сравнить плюсы и минусы 2 моделей питания: питание 7 раз в день и питание 3 раза в день.

Питание пять-семь раз в день

Безусловно, есть часто и понемногу – это хорошо. Таким образом вы поддерживаете уровень сахара в крови и не переедаете от голода.

Положительные стороны:

при таком частом питании повышается работоспособность. Ваш организм постоянно подпитывается энергетически за счет 5-7 приемов пищи в день. Итог этого – бодрость, активность и высокая работоспособность;

при семиразовом питании не мучают приступы голода. Такой регулярный прием пищи в течение дня с небольшим временным интервалом способствует поддержанию в норме уровня сахара в крови. В результате ощущения голода нет и съесть за один раз много у вас не получится. Данный принцип помогает похудеть, если в качестве перекуса есть яблоки. Так можно выработать в своем организме равнодушие к сладкому;

улучшается обмен веществ. Это происходит, так как органы пищеварения работают постоянно. В результате этого калорий сжигается гораздо больше.

Отрицательные стороны:

временные рамки. Порой трудно соблюдать такой режим питания, не каждому человеку удается кушать каждые два часа;

жиры сжигаются медленнее. Из-за того, что постоянно в крови повышено содержание инсулина, процесс сжигания жира в клетках становится медленнее либо вовсе практически останавливается;

можно переесть, если желудок растянут.

Питание три-четыре раза в день

Вы не голодаете больше 3-4 часов, пища поступает равномерно, нет переедания. Это плюсы, а что с минусами?

Положительные стороны:

быстро сжигаются жиры. Инсулин не вырабатывается в тот момент, когда переварилась пища. Отсутствие в крови инсулина приводит к тому, что не откладывается жир, организм начинает сжигать накопленные ранее жировые отложения;

хороший контроль пищи. При трехразовом питании просто контролировать количество калорий, съедаемых за день;

голод «по часам». Организм привыкает к определенному расписанию, именно поэтому голод возникает каждый день в одно и то же определенное время.

Отрицательные стороны:

если не есть около 4 часов, то мучают приступы голода. Можно иногда захотеть покушать раньше положенного времени. Это происходит из-за того, что при переваривании пищи тратится большое количество инсулина, поэтому падает его уровень в крови;

усваиваются хуже питательные вещества. В случае, когда организм с пищей получает много питательных и полезных веществ сразу, часто он не может их использовать наилучшим образом.

Подведем итог

Трех-, четырехразовая модель питания подойдет тем, кто не способен контролировать объем съеденной за один раз порции и не может есть каждые 2 часа. Пяти-, семиразовую модель питания можно смело рекомендовать людям, у которых активный образ жизни, которые занимаются спортом. Для тех, кто хочет постоянно есть, также можно попробовать так худеть.

При любой модели питания важно помнить, что ваш рацион должен быть сбалансированным. Необходимо питаться часто, не переедая.

Часто употреблять в пищу овощи, растительные масла в умеренных количествах, белок и медленные углеводы, выпивать не менее 2 литров воды за день и не голодать больше 3 часов подряд, чтобы ваш уровень сахара в крови не поднимался сильно, вызывая желания съесть быстрые углеводы. Для похудения намного важнее не превышать свою калорийность, а уж 4 или 7 раз кушать в день – решать вам!

Источник: http://www.calorizator.ru/article/body/eat-to-lose-weight

Сколько раз в день нужно есть

Наверняка вы все слышали, что лучше питаться чаще, но маленькими порциями. Разгоняется метаболизм, что-то там лучше усваивается, переваривается, сахар в крови медленно повышается, и еще куча неведомой ерунды, в которую даже вникать не хочется. А для похудения так вообще это идеальный вариант.

Порой доходит до абсурда, разделят люди свой дневной рацион на 6 приемов пищи, сидят на работе, подходит время 4-го приема пищи, бегут куда-нибудь за угол, ведь ни минутой раньше, ни минутой позже. Из дома без своих контейнеров даже не выходят, мало ли, неожиданно настанет время поесть, а рядом не окажется еды.

Начнем с «разгона метаболизма», который основывается на термическом эффекте пищи – то количество энергии, которое тратится на ее переработку. То есть при пищеварении, организм действительно начинает тратить какую-то часть поступивших калорий на их собственное переваривание. Термический эффект зависит от количества съеденного, и составляет около 10%. Теперь обратимся к царице наук – математике. Допустим, в день вы едите 1800 ккал. За день вы потратите 10%, т.е. 180 ккал на переваривание всей дневной еды. Допустим, у вас 3 приема пищи по 600 ккал, т.е. при каждом приеме пищи вы будете тратить 10%, т.е. 60 ккал. 3 по 60 = 180 ккал. Теперь представим, что вы едите не 3, а 6 раз, т.е. по 300 ккал за прием пищи. 10% от 300 ккал = 30 ккал. Умножаем на 6 приемов пищи, и снова, блин, 180 ккал. Таким образом, увеличивая количество приемов пищи, вы никак не влияете на термический эффект (1).

Кстати говоря, есть мнение, что пропуск одного приема пищи может затормозить метаболизм, и организм включит режим «энергосбережения».

Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что мозгу требуется 3-4 дня только для того, чтобы увидеть изменения уровня лептина – гормона, регулирующего энергетический обмен.

Если вы пропустили прием пищи на 3-4 дня, тогда есть шанс, что че-то там притормозится, в других случаях – это очередной бред.

Количество приемов пищи никак не влияет ни на жиросжигание, ни на поддержание сухой массы (2).

Еще говорят, что частые приемы пищи попросту позволяют «обуздать» голод, т.е. уровень сахара в крови стабилен, и мы чувствуем сытость. Так вот, есть исследование, в котором сравнивали влияние 2-х и 6-ти приемов пищи, для похудения женщин с ожирением (3). Питаясь часто, и небольшими порциями, женщины наоборот чувствовали себя голоднее. И конечно, дробное питание не помогает сжигать жир.

Не могу сходу объяснить, как работает этот механизм, но каждый из нас знает, что если он один раз плотненько поест, то потом еще долго не хочется есть. Потому как объем съеденного напрямую влияет на ощущение сытости, маленькие порции насыщают гораздо хуже.

Представьте женщину на диете, она и так ест меньше обычного, а тут еще и микроскопические порции. Ест она, допустим, 1500 ккал в день. Либо это 5 приемов пищи по 300 ккал, на которые хлебушек понюхать, или 3 приема пищи по 500 ккал, что уже более менее.

И в такой прием пищи можно засунуть и достаточно белка, и овощей, и немного жира, и углеводиков, уже выйдет полноценный прием пищи. Конечно, некоторых мужчин это может и не коснуться.

Ест он свои 2500 ккал, и может себе позволить и на 5 приемов пищи разделить, и нормально ему будет.

В общем и целом, можно сделать следующие выводы:

— частые приемы пищи не дают никаких преимуществ в плане «разгона метаболизма», жиросжигания и прочей ерунды;

— не существует никакого «оптимального» количества приемов пищи, питаться нужно так, как вам удобно, как это лучшим образом впишется в ваш образ жизни;

— стопицот раз уже писал, что для похудения нужен дефицит калорий, всё остальное второстепенно.

Питаться как удобно или таскаться с вонючими контейнерами – выбор каждого из вас!

Хороших приемов пищи вам!

Источник: https://m.vk.com/wall-143335632_5410

Исследования:

1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9155494;

2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26024494;

3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25862614.

Источник: https://pikabu.ru/story/skolko_raz_v_den_nuzhno_est_5771872

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

Макс Лауэри правильно голодать научился случайно, однако это изменило всю его жизнь. Оценив благотворное влияние голода, он написал об этом книгу, обрел множество новых знакомых и чувствует себя лучше, чем когда-либо раньше, пишет Business Insider.

Прежде чем стать экспертом по здоровому образу жизни, Макс Лауэри четыре года работал биржевым брокером и вел жизнь, полную алкоголя и практически без сна. Он бросил банковскую работу и уехал путешествовать по Южной Америке, где случайно и узнал про краткосрочное голодание.

Макс рассказал, что он много путешествовал пешком по Бразилии, и чтобы сэкономить время и деньги, питался раз-полтора в день. Он открыл для себя местные закусочные, которые называются Kilogramas, где продают домашнюю еду на развес.

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«Некоторые закусочные были довольно дорогими, но я нашел одну, где за фиксированную цену можно было объесться до отвала, и так я привык к одному огромному приему пищи в день в 6-7 часов вечера и чувствовал себя замечательно», — вспоминает Макс.

Вернувшись в Лондон, Макс опять стал питаться 3 раза в день и чувствовал себя вялым, усталым, всегда думал о следующем приеме пищи и уровень жира в его теле вырос с 7 до 12 процентов.

Он начал искать информацию о краткосрочном голодании и понял, что придерживался его более длинной версии. Сам не зная того, он натренировал свое тело использовать собственные ресурсы и переключился в режим жиросжигания.

Это было 4 года назад. Сейчас Лауэри 27 лет и он стал персональным тренером и советником по здоровому образу жизни, и написал свою книгу о кратковременном голодании как способе похудения The 2 Meal Day.

Голодание не имеет ничего общего с голодовкой

В своей книге Лауэри рассказывает, что, питаясь всего лишь 2 раза в день (завтрак и обед или обед и ужин), вы выдерживаете 16-часовой пост и перепрограммируете ваш организм из режима «зависимость от углеводов» в режим «расход накопленного жира».

«Смысл заключается не в том, чтобы пропустить прием пищи, а в том, чтобы продержаться нужное время без еды», — поясняет Лауэри.

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Польза долгосрочного голодания научно подтверждена и включает в себя такие аспекты как потеря веса, сохранение мышечной массы, понижение холестерина и артериального давления, повышение уровней эндорфина и энергии.

Как утверждает Лауэри, его план питания не только стимулирует потерю веса и снижает зависимость от кофеина и сахара, но и уменьшает чувство голода как таковое.

«Когда вы прислушиваетесь к своему телу, вы понимаете, чем на самом деле является голод. Это то, что происходит каждые 16-24 часа, а не каждые 4. Большинство людей практически не испытывают чувство голода, максимум 1-2 часа. Тем не менее, голодание обладает весьма благотворными качествами, благодаря которым организм начинает самоочистку и самолечение», — считает Лауэри.

Самое главное — режим

Макс Лауэри считает, что крайне важно с самого начала сформировать привычку питаться в одно и то же время и придерживаться ее. «Когда вы начнете превращать жир в энергию, вы можете что-то менять в своем режиме, чтобы адаптировать его к темпу и условиям вашей жизни».

Около 80% клиентов Лауэри пропускают завтрак, а не ужин — по его словам пропустить завтрак проще и удобнее чем, ужин.

Foto: Katerina Pavlickova / cc

Сам Лауэри первый раз за день ест около 3 часов дня, иногда позже — это зависит от его занятости: «Если это день тренировок, то я очень голодный, но в дни отдыха я ем гораздо меньше и это нормально».

В обществе принято считать, что завтрак — самый важный прием пищи и Максу приходится нелегко, когда порой нужно объяснить суть его метода. Однако Лауэри не расстраивается.

«Дело не только в уровне сахара, но и в кортизоле — гормоне, который особенно сильно вырабатывается по утрам. Сочетание глюкозы (сахара из еды) и кортизола может вызвать невосприимчивость к инсулину», — разъясняет Лауэри.

Со временем тело перестает чувствовать себя обделенным

Его план питания The 2 Meal Day окрестили новой «диетой 5:2» — популярной диетой, где 5 дней в неделю человек питается как обычно, а 2 дня в неделю урезает рацион до 600 калорий в день.

Однако Лауэри не согласен с этим: «На диете 5:2 вы ограничиваете свое питание 2 раза в неделю и считаете калории — с моим паном питания в этом нет необходимости.

При мною предложенном решении вы придерживаетесь такого режима каждый день, организм адаптируется к нему и вскоре перестает чувствовать себя лишенным чего-либо.

Именно поэтому на диете 5:2 примерно 30% человек чувствует себя ограниченно, а в 2 Meal Day — только 10″.

Свое исследование методов голодания Лауэри начал с мужских форумов, однако он хочет сделать его понятным для большинства людей: «Это довольно нишевая тема, которая была актуальна для довольно узкого круга мужчин, а мне хочется сделать ее более доступной для всех».

Источник: https://rus.delfi.lv/woman/zdorovje/diety/ya-em-dva-raza-v-den-i-otlichno-sebya-chuvstvuyu-kak-golod-izmenil-zhizn-byvshego-birzhevogo-brokera?id=49092101&all=true

Диеты: одноразовое питание против шестиразового

Опубликовано 30 Окт 2017 12:42 © Женская доля

Кушать один раз в день может показаться по-настоящему сумасшедшей затеей. Возможно, вы решите, что будет немыслимо и слишком трудно придерживаться такого способа питания, но на самом деле это не так.

Один раз в сутки употребляли пищу наши предки еще на заре человечества! Они проводили целый день на охоте, добывая пропитание, поэтому им удавалось покушать полноценно всего единожды, да и то ближе к ночи.

И у них не было проблем с обменом веществ или низким уровнем энергии, точно также, как и с полнотой. Для наших предков это был самый естественный режим приема пищи.

Более того, в некоторых религиях это целая философская система, к примеру, у буддийских монахов есть постулат: «питаться три раза в день соответствует животным, два раза в день — людям, один раз в день — святым».

Если спуститься с небес на землю, то совершенно очевидно, что многие люди чувствуют себя удовлетворенными лишь тогда, когда наступает абсолютное насыщение, пусть и единоразово, а не тогда, когда перекусы маленькими порциями в течение дня отнюдь не избавляют до конца от чувства голода.

Шестиразовый рацион против одноразового

Широко разрекламированный средствами массовой информации шестиразовый режим питания, казалось бы, действительно отвечает всем провозглашенным плюсам: ускоряет обмен веществ, помогает испытывать меньший голод и решить проблему с ожирением.

Но непоследовательность этих предпосылок заключается в том, что малые промежутки между приемами пищи не способствуют очищению сосудов и других органов, как и постоянное подавление чувства голода на протяжении всего дня без полноценного насыщения отнюдь не полезно и зачастую приводит к срывам. Это и есть причина своеобразной эпидемии ожирения.

Правда в том, что при больших перерывах ничего существенного с вашим метаболизмом не случится, даже при 36-часовом голодании он не снизится ни на йоту. Если постоянно контролировать калории, питаясь часто, вполне возможно сжечь несколько в день, но поглощая стандартную норму вероятность того, что вы наберете, а не потеряете существует в большей степени возможности.

«Аппетит приходит во время еды», не так ли? Чем больше и чаще вы едите, тем больше вам хочется есть.

И так происходит со всем в нашей жизни: ленивому трудно стать активным, активный не может и минуты усидеть на месте, а курящему трудно бросить вредную привычку.

В конечном итоге, шестиразовый рацион только вызовет у нас желание еще больше кушать. Похудению же способствует дефицит калорий и ничего более — это аксиома.

Почему одноразовое питание поможет похудеть и стабилизировать вес

Потому что снизится потребление калорий, проще говоря — вы станете меньше есть, так как отвыкнете от постоянных перекусов.

Данная диета не предполагает строгих ограничений в продуктах и позволяет трапезничать до полного насыщения, а это и может служить стимулом для перехода на подобный режим.

Можно выбрать любое удобное время — завтрак, обед или ужин, хотя предподчительнее будет конец рабочего дня.

Кроме того, одноразовое питание способствует очищению организма между приемами пищи. Вы освободитесь от лишней воды, сосуды обновятся, а лишние калории не успеют «осесть» на талии.

Внимание! Диета с одноразовым питанием может быть рекомендована только здоровым людям. Категорически не следует переходить на такой способ людям, имеющим проблемы с ЖКТ и заболевания эндокринной системы. Также следует учитывать режим работы и физические нагрузки.

Польза одноразового питания:

Возрастает умственная продуктивность

Снижается аппетит

Устанавливается идеальный вес

Появляется психологическая гармония

Возрастает энергия

Важно! Как в любой диете переход к одноразовому режиму питания должен быть ПОСТЕПЕННЫМ! Это еще в большей степени касается и выхода из диеты.

Советы для начинающих:

Начните с трех, затем двухразового питания и постепенно сократите его до одноразового

Убедитесь, что потребляете достаточно калорий, иначе ваш метаболизм снизится

Выбирайте то время для трапезы, которое больше подходит вашему образу жизни

Избегайте перекусов, они вызывают привыкание и разжигают голод

Пейте больше воды

Напоследок следует напомнить о том, что во-первых, любая диета должна начинаться с консультации со специалистом, а во-вторых, путь к похудению — это всегда отказ от вредной пищи, проще говоря, от всего вкусного.

Источник: https://zhenskayadolya.ru/odnorazovoe-pitanie/

Сколько раз в день нужно есть

Завтрак в 7–8 утра, обед в 13–14 часов и ужин в 19–20 часов. Такой режим питания привычен нам с детства, однако он не является биологической необходимостью, как можно подумать, глядя на его широкое распространение.

Люди не всегда питались три раза в день. Этот режим сформировался под влиянием культуры, а точнее — восьмичасового рабочего дня. Давайте разберёмся, есть ли у трёхразового питания какие-то преимущества помимо удобства.

Преимущества трёхразового питания

Многие диетологи утверждают, что более частые приёмы пищи помогают лучше контролировать вес, чем привычное трёхразовое питание, однако некоторые исследования это опровергают.

Исследование показало , что трёхразовое питание ничуть не хуже шестиразового, когда дело касается похудения. Восемь недель две группы участников соблюдали диету с пониженным содержанием калорий, но одна группа ела три раза в день, а другая — шесть. В результате похудели участники из обеих групп, учёные не заметили существенных отличий.

В другом исследовании сравнивали влияние двух- и шестиразового питания на здоровье и фигуру женщин с ожирением. Оказалось , что у женщин, питающихся два раза в день, наблюдали повышенный уровень липопротеидов высокой плотности, или хорошего холестерина.

Ещё одно исследование сравнивало три и шесть приёмов пищи в день. Выяснилось, что уровень триглицеридов в крови был гораздо ниже при трёх приёмах пищи, чем при шести. Значит, трёхразовое питание, по сравнению с дробным, более полезно для сердечно-сосудистой системы.

Получается, что стандартное трёхразовое питание не только не проигрывает дробному, но и имеет свои преимущества для здоровья.

Кому подойдёт трёхразовое питание

Трёхразовое питание подойдёт вам, если:

вы работаете с 8 до 5 и у вас нет возможности перекусить между приёмами пищи;

вы не хотите тратить дополнительное время на приготовление пищи;

вы привыкли к такому типу питания, не страдаете от лишнего веса и проблем с пищеварением;

вы не чувствуете голода среди дня.

Если же вы боретесь с лишним весом, страдаете от голода, а потом переедаете, вам стоит попробовать другие системы питания.

Дробное питание для контроля чувства голода

Режим питания

Суть дробного питания в том, чтобы разделить свою дневную норму калорий на много мелких приёмов пищи. Сколько именно — зависит от ваших возможностей и желания. Как правило, это шесть приёмов пищи: три основных и три перекуса.

Если ваша норма калорий — 1 500 ккал, вместо трёх приёмов пищи по 500 ккал, вы съедаете за раз не более 250 ккал. Это, например, один сэндвич или стакан кефира и яблоко.

Преимущества дробного питания

Преимущества такого метода в том, что на протяжении дня вы не чувствуете голода, за счёт чего потребляете меньше еды, даже если не считаете калории и не ограничиваете себя в пище.

Снижение чувства голода подтверждают результаты одного эксперимента , проведённого на молодых мужчинах с нормальной массой тела. Учёные обнаружили, что если разделить порцию еды на пять частей и давать каждую часть через час, то испытуемым удаётся лучше контролировать аппетит, чем когда они съедают порцию за один раз.

Кроме того, частые приёмы пищи снижают уровень глюкозы и плохого холестерина в крови. Это подтверждается исследованием , в котором сравнивали преимущества 17 перекусов в день перед обычным трёхразовым питанием.

У людей, питающихся часто, обнаружили снижение уровня общего холестерина натощак, липопротеинов низкой плотности и аполипопротеинов B — носителей плохого холестерина.

Кроме того, у них снизился уровень глюкозы в крови и выход С-пептида в суточной моче.

Снижение уровня инсулина в крови при шестиразовом питании тоже подтвердилось в исследовании.

Нельзя точно сказать, помогает ли дробное питание похудеть, поскольку некоторые исследования не обнаруживают преимуществ частых приёмов пищи для снижения веса. Но поскольку данные о пользе такого режима питания всё же есть, почему бы не попробовать его?

Кому стоит попробовать дробное питание

Рассмотрите дробное питание, если:

у вас есть лишний вес и вы ищете способы от него избавиться;

у вас есть возможность перекусить в течение дня;

вы часто испытываете голод в течение дня, а вечером объедаетесь;

вы хотите снизить уровень плохого холестерина и инсулина.

С трёхразовым и дробным питанием мы разобрались. Есть ещё одна схема приёма пищи, которую рекомендуют как полезную для здоровья, — краткосрочное голодание.

Краткосрочное голодание для здоровья сердца и мозга

Режим питания

Краткосрочное голодание — это схема питания, при которой в течение 16–18 часов вы употребляете только воду, а в остальное время едите сколько хотите, но без переедания и вредной пищи. Также есть и другая схема — обычное питание пять дней в неделю и голодание по 24 часа два раза в неделю.

Краткосрочное голодание можно назвать модным трендом, однако такие схемы питания встречались в истории. Например, историк Кэролайн Илдам (Caroline Yeldham) рассказывает , что древние римляне ели один раз в день в районе полудня. Они очень заботились о своём пищеварении, и приём пищи больше одного раза в день считали обжорством.

Преимущества краткосрочного голодания

Есть довольно много исследований, доказывающих пользу голодания, однако большинство из них проводилось с участием животных. Например, эксперимент на мышах доказал пользу кратковременного голодания для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, наблюдалось снижение уровня инсулина, лептина и холестерина, а также повышение уровня тестостерона.

Как утверждает Марк Мэттсон (Mark Mattson), старший исследователь Национального института по проблемам старения, голодание снижает количество маркеров воспаления в крови и уменьшает окислительный стресс, поддерживает способность к обучению и память.

Участники эксперимента — взрослые люди с избыточным весом, страдающие астмой, — потребляли в некоторые дни всего 20% своей нормы калорий. За восемь недель они потеряли 8% веса, в их крови снизилось количество маркеров окислительного стресса и воспаления, также уменьшились симптомы астмы и улучшились некоторые показатели качества жизни.

Также Мэттсон исследовал пользу голодания для мозга. Если вы не едите в течение 10–16 часов, ваше тело будет черпать энергию из запасов жира, а жирные кислоты поступят в кровь. Это положительно скажется на таких когнитивных функциях, как память и способность к обучению, а также замедлит разрушительные процессы в мозгу.

Однако, как считает доктор Стивен Фридланд (Stephen Freedland), профессор урологии в Медицинском центре Университета Дьюка в Дареме, большое, если не определяющее, значение имеет ограничение калорий.

Доктор Фридланд с коллегами исследовали влияние краткосрочного голодания на развитие рака простаты у мышей. Мыши голодали дважды в неделю по 24 часа, а остальное время переедали. В результате они не потеряли вес и не получили никаких преимуществ от голодания — рост раковой опухоли не замедлился.

Фридланд считает, что большее значение для здоровья имеет общее снижение количества калорий, чем периоды голодания. То есть пользу от голодания вы можете получить только в том случае, если в остальное время вы будете питаться здоровой пищей и не переедать.

Кому стоит попробовать краткосрочное голодание

Вам стоит попробовать краткосрочное голодание, если:

вы не можете сбросить вес и хотите попробовать что-то новое;

вы не испытываете голода по утрам (например, если вы выбрали ежедневное голодание по 16 часов и поели в 8 часов вечера, в следующий раз вы сможете поесть только в 12 дня);

вы не хотите тратить много времени на приготовление пищи.

А какой режим питания подходит вам? Расскажите в х.

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Источник: https://lifehacker.ru/skolko-raz-v-den-nuzhno-est/